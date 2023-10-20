CNN: Арестован один из основателей ХАМАС

Один из основателей палестинского движения ХАМАС Хасан Юсеф арестован израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщает 20 октября CNN со ссылкой на представителей Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии