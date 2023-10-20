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Парламентская газета

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CNN: Арестован один из основателей ХАМАС

CNN: Арестован один из основателей ХАМАС

Один из основателей палестинского движения ХАМАС Хасан Юсеф арестован израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщает 20 октября CNN со ссылкой на представителей Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК).

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