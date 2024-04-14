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Богатый стратегический арсенал. Вот чем могут похвастаться российские ВКС. А что есть у Украины?

Богатый стратегический арсенал. Вот чем могут похвастаться российские ВКС. А что есть у Украины?

© Фотохост-агентство Российские ВКС имеют богатый арсенал. Отдельного внимания заслуживают их стратегические бомбардировщики, пишет Asharq News.

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