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Косачев уверен, что за беспорядками в Грузии стоит Вашингтон

Активистам, устроившим беспорядки в парламенте Грузии в ходе обсуждения законопроекта об иностранных агентах, следует внимательнее посмотреть на своих «нынешних менторов» в Вашингтоне, которые и стоят за этими событиями, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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