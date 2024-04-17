Косачев уверен, что за беспорядками в Грузии стоит Вашингтон

Активистам, устроившим беспорядки в парламенте Грузии в ходе обсуждения законопроекта об иностранных агентах, следует внимательнее посмотреть на своих «нынешних менторов» в Вашингтоне, которые и стоят за этими событиями, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.