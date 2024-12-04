AMD Radeon RX 8800 XT имеет TDP 220 Вт по данным онлайн-калькулятора блоков питания Seasonic

Невыпущенная видеокарта AMD Radeon RX 8800 XT на базе RDNA 4 всплыла в калькуляторе мощности Seasonic благодаря пользователю Tennessee__ на сайте X - предполагается, что TDP (тепловая расчетная мощность) видеокарты составляет 220 Вт.
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