Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    БЕЖЕНЦЫ НЕ ВИНОВАТЫ В САДИЗМЕ ПОЛИТИКОВ ИЗРАИЛЯ! 0 сек.Росавиация: рейсы...
  • Валерий Светлый
    БЕЖЕНЦЫ НЕ ВИНОВАТЫ В САДИЗМЕ ПОЛИТИКОВ ИЗРАИЛЯ! 0 сек.Глава Северной Ос...
  • Валерий Светлый
    БЕЖЕНЦЫ НЕ ВИНОВАТЫ В САДИЗМЕ ПОЛИТИКОВ ИЗРАИЛЯ!МВД РФ пообещало ...

PRX Life: пластичность позволяет сперматозоидам избегать третьего закона Ньютона

PRX Life: пластичность позволяет сперматозоидам избегать третьего закона Ньютона

Японские ученые из Киотского университета обнаружили, что сперматозоиды, водоросли и некоторые другие крошечные существа способны обходить третий закон движения Ньютона, гласящий, что сила действия всегда равна силе противодействия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх