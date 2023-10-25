PRX Life: пластичность позволяет сперматозоидам избегать третьего закона Ньютона

Японские ученые из Киотского университета обнаружили, что сперматозоиды, водоросли и некоторые другие крошечные существа способны обходить третий закон движения Ньютона, гласящий, что сила действия всегда равна силе противодействия.
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