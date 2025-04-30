Мишустин даст старт строительству соединяющего Россию и КНДР моста

Премьер-министр России Михаил Мишустин совместно с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном по видеосвязи примет участие в церемонии запуска строительства автомобильного моста через реку Туманная.
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