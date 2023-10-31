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Вместо одной очереди будет две: ростовчане - о новых рекомендациях Минздрава по приёму пациентов

Вместо одной очереди будет две: ростовчане - о новых рекомендациях Минздрава по приёму пациентов

Люди шокированы и считают, что ничего хорошего из этого не выйдет.Минздрав разработал новые рекомендации по приёму пациентов в поликлинике: специалисты предложили, чтобы перед осмотром врача больные сначала попадали к медсёстрам.

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