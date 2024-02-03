Учительница из Ленобласти, которую задержали за роман с учеником, отрицает их отношениях. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Baza: задержанная за роман со школьником учительница отрицает вину
Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
Я помню, как мне очень нравилась учительница немецкого языка. Но в то время об этом можно было думать только в мечтах. О случаях романов школьников с учителями никогда не слышал и не видел. Это было просто немыслимо.
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18 час.
Владимир Петров
Какая-то придуманная ситуация. Как можно домогаться четвероклассника?! Какие-то дебильные козни против училки... Всё сварганено.
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3 час.
АК
Александр Киевская Русь
Что интересно - идейные люди не отличаются привлекательностью, вот они и компенсируют это духовностью. А вот красивые на лицо люди всегда более терпимы и не превращаются в инквизиторов.
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3 час.
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