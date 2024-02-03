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Baza: задержанная за роман со школьником учительница отрицает вину

Baza: задержанная за роман со школьником учительница отрицает вину

Учительница из Ленобласти, которую задержали за роман с учеником, отрицает их отношениях. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
Я помню,  как  мне очень нравилась учительница немецкого языка. Но в  то  время  об этом  можно было  думать только в  мечтах. О случаях  романов школьников  с учителями никогда не слышал и не видел.  Это было просто немыслимо.
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18 час.
Владимир Петров
Какая-то придуманная ситуация. Как можно домогаться четвероклассника?! Какие-то дебильные козни против училки... Всё сварганено.
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3 час.
АК
Александр Киевская Русь
Что интересно -  идейные люди  не отличаются привлекательностью,  вот они и компенсируют это духовностью.  А вот красивые на лицо люди всегда  более терпимы и  не превращаются в инквизиторов.
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3 час.

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