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Главный фигурант дела об убийстве журналистки избежал тюрьмы

Главный фигурант дела об убийстве журналистки избежал тюрьмы

Суд присяжных на Мальте оправдал бизнесмена Йоргена Фенека по делу об убийстве журналистки-расследователя Дафны Каруаны Галиции .

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