Лавров: Россия признательна Кубе за поддержку в гибридной войне с Западом

Об этом дипломат написал в своей статье для кубинских СМИ Москва признательна Кубе за неизменную поддержку, которую она оказывала в контексте развязанной Западом гибридной войны против России, сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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