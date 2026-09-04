The girl from The New York Times with an interesting name and surname — Cassandra Vinograd writes about the new jet "Geraniums", from which the Ukrainian "haters" cannot find salvation.
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