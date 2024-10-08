Mash: Бедросу Киркорову запретили водить автомобиль

Бедросу Киркорову запретили водить автомобиль, об этом сообщается в Telegram-канале Mash.92-летний мужчина принимает препараты, которые могут оказывать негативное влияние на концентрацию внимания, что делает вождение и другие виды деятельности, требующие высокой сосредоточенности, небезопасными.
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