Юрист рассказал о представляющихся сотрудниками налоговой злоумышленниках

Злоумышленники, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) России, начали рассылку электронных писем россиянам, в которых говорится о якобы подозрительных транзакциях налогоплательщика.
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