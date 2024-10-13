Хитовые белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 вновь подорожали в России — уже второй месяц подряд

Популярные кроссоверы Belgee X50 и X70 подорожали в России 1 октября на 38 тыс. рублей сразу после вступления в силу новых ставок утильсбора, а сейчас цены вновь повышены, но на этот раз прибавка более существенная 57—70 тыс.
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