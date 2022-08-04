МИД Тайваня обвинил власти КНР в попытке изменить статус-кво в проливе

Тайваньский МИД обвинил власти Китая в «провокационных учениях» и указал на попытки изменения статуса-кво в регионе, передает Reuters со ссылкой на заявление министерства.
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