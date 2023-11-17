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Закон и Порядок

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Израиль уничтожил 42 000 жилых домов Газы. А людей?

Израиль уничтожил 42 000 жилых домов Газы. А людей?

С 7 октября ЦАХАЛ ведет прицельный огонь по объектам гражданской инфраструктуры в Газе, включая жилые дома, общественные здания, школы и больницы.

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