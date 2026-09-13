Львёнок, ожидающий возвращения матери с охоты⁠⁠

На бескрайних просторах саванны, там, где высокая, выгоревшая на солнце трава колышется под тёплым ветром, а одинокие акации отбрасывают редкую, спасительную тень, жил маленький львёнок по имени Кайо.
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