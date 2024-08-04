Внимание акция ´В школу - с радостью´.

В июле - августе 2024 года в Первомайском районе г. Бобруйска организовано проведение традиционной областной межведомственной акции ´В школу - с радостью!´, целью которой является оказание помощи детям из многодетных, малообеспеченных, опекунских семей, детских домов семейного типа, детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в подгот .