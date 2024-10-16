Макарон напомнил Нетаньяху об истории создания Израиля в 1947 году

Продолжается стадия напряжено три в отношениях между Францией и Израилем. Эммануэль Макрон после вызова посла Израиля в Париже в МИД на закрытом совете министров заявил, что премьер страны Биньямин Нетаньяху «не должен забывать, что его страна была создана указом ООН», сообщает газета Parisien.