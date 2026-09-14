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Григорян о симуляции Кордобы: «Самое большое наказание – утрата чувства собственного достоинства. Цирк не сочетается с его образом воина, накладывает позорный отпечаток»

Александру Григоряну не понравилось, как Джон Кордоба начал хвататься за голову после того, как ее коснулся вратарь «Акрона» Виталий Гудиев.

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