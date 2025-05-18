Всё те же 7 мест, 2,0-литровый турбомотор и 8-ступенчатый «автомат», но уже дешевле: российский минивэн Sollers SP7 подешевел до 5 млн рублей до старта продаж

Российский минивэн Sollers SP7, производство которого налаживается в Елабуге, окажется дешевле, чем сообщалось ранее На выставке в Казани представитель компании озвучил новую цену – от 5 миллионов рублей.
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