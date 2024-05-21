Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Прописать в своей квартире более 10 тысяч мигрантов и не нарушить ни один закон – а так можно было?

Прописать в своей квартире более 10 тысяч мигрантов и не нарушить ни один закон – а так можно было?

А прописывают мигрантов на свою жилплощадь для чего? – Чтобы они там жить или чтобы только числились и имели законное основание для трудоустройства и получения российского паспорта? А нельзя ли второй вариант исключить законодательно? Разве это не соучастие в организации нелегальной миграции? Почему полицейских за содействие нелегальной миграции привлекают к ответственности, а эту отважную даму – нет? А суд проверил даму на вменяемость? Может быть, её действия связаны с тем, что "крыша уехала"? И ещё: нельзя ли контролировать квартиры, в которых прописано астрономическое количество мигрантов и не доводить дело до такого беспредела? Там у неё и 10 тысяч тараканов вряд ли можно разместить, а тут всё-таки более крупные особи.

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Комментарии
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Елена Хараничева
А как можно НЕ увидеть в листках регистрации такого числа зарегистрированных? Значит, и тех, кто регистрировал, нужно привлекать!
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43 мин.
ninikooo Митусова
Пусть эта либерастическая Чума платит ежемесячно коммуналку за 10593 прописанных и за себя! На сколько хватит ее « гуманизма»?
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13 мин.
ninikooo Митусова
А помогут ей в этом те сотрудники МФЦ, которые помогли провернуть такую аферу и участковый, который не знал, что творится на его участке.
Ответить
12 мин.

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