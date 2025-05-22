Закон о стейблкоинах откроет поток средств в трежерис — мнение советника Трампа

Советник президента США Дональда Трампа по криптовалютам и ИИ Дэвид Сакс заявил, что принятие законопроекта GENIUS Act о регулировании стейблкоинов способно мгновенно создать «триллионы долларов» спроса на американские государственные облигации.
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