Олигархи с Рублевки объявили Алле Пугачевой полный бойкот- «Кормить семейку не собираюсь!»

Алла Пугачева, которая уже давно не выходила на сцену, в этом году решила сделать исключение. Певица готова выступить на новогодних корпоративах и, как говорят, уже даже нашла для своих выступлений музыкантов.
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