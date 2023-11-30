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Олигархи с Рублевки объявили Алле Пугачевой полный бойкот- «Кормить семейку не собираюсь!»

Олигархи с Рублевки объявили Алле Пугачевой полный бойкот- «Кормить семейку не собираюсь!»

Алла Пугачева, которая уже давно не выходила на сцену, в этом году решила сделать исключение. Певица готова выступить на новогодних корпоративах и, как говорят, уже даже нашла для своих выступлений музыкантов.

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Комментарии
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holms sherlok
в новом доме, в довом доме колыбельную споет.....
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12 час.
Jolie
Какая же у галкина-пугалкина рожа противная!! Губы  как ....гузка у  индейки( фу...пренеприятнейшая рожа!😵‍💫
Ответить
1 час.

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