Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Путин и Трамп поговорили об Украине без Украины

Путин и Трамп поговорили об Украине без Украины

Больше всего во вчерашнем событии, которого ждал весь мир, меня удивило, что отчет о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был очень подробным и, можно сказать, откровенным.

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