Признаки расстройства пищевого поведения у ребенка

Чем раньше это удастся сделать, тем выше шансы на излечение. Татьяна Щеглова источник: Александра Гудзь Как показывают исследования, в последние годы расстройства пищевого поведения (РПП) — обычно это нервная анорексия и нервная булимия — встречаются среди детей и подростков все чаще и становятся все «моложе».
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