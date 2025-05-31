Признаки расстройства пищевого поведения у ребенка

Чем раньше это удастся сделать, тем выше шансы на излечение. Татьяна Щеглова источник: Александра Гудзь Как показывают исследования, в последние годы расстройства пищевого поведения (РПП) — обычно это нервная анорексия и нервная булимия — встречаются среди детей и подростков все чаще и становятся все «моложе».