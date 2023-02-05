Пушков заявил, Европа не имеет военного суверенитета, это показал кризис на Украине

Глава комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил о том, что европейские страны страдают отсутствием суверенитета, поскольку состоят в НАТО и договариваться с ними стало абсолютно невозможно.
Глава комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил о том, что европейские страны страдают отсутствием суверенитета, поскольку состоят в НАТО и договариваться с ними стало абсолютно невозможно.
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