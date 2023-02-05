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Пушков заявил, Европа не имеет военного суверенитета, это показал кризис на Украине

Пушков заявил, Европа не имеет военного суверенитета, это показал кризис на Украине

Глава комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил о том, что европейские страны страдают отсутствием суверенитета, поскольку состоят в НАТО и договариваться с ними стало абсолютно невозможно.

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