Медведев: Польша должна понимать, чем грозит удар США по российским целям

© Sputnik / Екатерина Штукина Медведев отреагировал на слова главы МИД Польши, который заявил, что Соединенные Штаты пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне СВО Варшава должна понимать, что удар Вашингтона по целям России означает начало мировой войны.