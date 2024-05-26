Медведев: Польша должна понимать, чем грозит удар США по российским целям

© Sputnik / Екатерина Штукина Медведев отреагировал на слова главы МИД Польши, который заявил, что Соединенные Штаты пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне СВО Варшава должна понимать, что удар Вашингтона по целям России означает начало мировой войны.
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