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Калужские новости

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Калужская область попала лишь на 31 место рейтинга уровня благосостояния семей

Калужская область попала лишь на 31 место рейтинга уровня благосостояния семей

Потенциально возможный остаток денежных средств для калужской семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2024 году составил 30 тысяч 802 рубля, а для семьи с одним ребенком – 47 тысяч 495 рублейКалужская область в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей попала лишь 31 место.

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