НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

77 подписчиков

"Трамп перезапускает военную машину Европы": эксперт о долгосрочной угрозе для России

"Трамп перезапускает военную машину Европы": эксперт о долгосрочной угрозе для России

В долгосрочной перспективе Трамп делает опасное дело — он перезапускает европейскую военную машину. Европейцы поняли, что могут остаться без США, и будут возрождать свой ВПК, жертвуя благополучием населения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии