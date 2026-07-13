"Трамп перезапускает военную машину Европы": эксперт о долгосрочной угрозе для России

В долгосрочной перспективе Трамп делает опасное дело — он перезапускает европейскую военную машину. Европейцы поняли, что могут остаться без США, и будут возрождать свой ВПК, жертвуя благополучием населения.
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