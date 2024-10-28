Балицкий отреагировал на заявления Киева о второй линии обороны Запорожья

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отреагировал на заявление главы украинской военной администрации Запорожья Ивана Федорова, который сообщил, что строительство второй линии обороны в подконтрольных Киеву районах региона подходит к концу.