Тренер "Вашингтона" Карбери уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери выразил уверенность, что российский нападающий и капитан "столичных" Александр Овечкин в сезоне-2024/25 сможет побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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