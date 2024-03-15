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Ширер поставил Роналду на 5-е в списке лучших вингеров в истории АПЛ, Гиггза – на 1-е. Салах, Азар и Бекхэм – в топ-5

Экс-игрок «Ньюкасла» поставил Криштиану Роналду на пятое место среди лучших вингеров Премьер-лиги всех времен.

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