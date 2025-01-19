В Астрахани к мемориалу на улице Савушкина добавят еще 7 плит

Началась реконструкция памятника «Погибшим в локальных конфликтах». Ранее к астраханскому губернатору Игорю Бабушкину обратились ветераны и семьи бойцов СВО с просьбой увековечить на памятнике на улице Савушкина имена павших военнослужащих.