В Астрахани к мемориалу на улице Савушкина добавят еще 7 плит

Началась реконструкция памятника «Погибшим в локальных конфликтах». Ранее к астраханскому губернатору Игорю Бабушкину обратились ветераны и семьи бойцов СВО с просьбой увековечить на памятнике на улице Савушкина имена павших военнослужащих.
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