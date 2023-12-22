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На Алтае планируют зимой перелететь лес на воздушном шаре

На Алтае планируют зимой перелететь лес на воздушном шаре

Длительный перелет займет около семи часов В Алтайском крае впервые произойдет длительный перелет через лес на воздушном шаре, рассказал на своей странице во "ВКонтакте" руководитель полетов аэроклуба "ВзлетайАлтай" Иван Ярцев.

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