На Алтае планируют зимой перелететь лес на воздушном шаре

Длительный перелет займет около семи часов В Алтайском крае впервые произойдет длительный перелет через лес на воздушном шаре, рассказал на своей странице во "ВКонтакте" руководитель полетов аэроклуба "ВзлетайАлтай" Иван Ярцев.