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Царьград

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"Важно чётко различать верующих и радикалов": Политолог Попов о протестах против запретов хиджаба в Азербайджане. Есть ли угроза для России?

"Важно чётко различать верующих и радикалов": Политолог Попов о протестах против запретов хиджаба в Азербайджане. Есть ли угроза для России?

Закавказскую республику захлестнули бунты из-за нововведений в правилах ношения школьной формы - теперь одежда учащихся не должна противоречить светскому характеру образования.

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