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Аргументы и Факты

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Постпред при ВТО: Россия ничего не выиграет от выхода из организации

Постпред при ВТО: Россия ничего не выиграет от выхода из организации

России не будет выгоден выход из Всемирной торговой организации, так как практически вся внешняя торговля основана на правилах ВТО.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
Единственный, кто точно что-то потеряет при выходе России из ВТО- это постпред. Потеряет хлебное место, где к тому-же ничего не надо делать.  А его &quot;влияние&quot; в ВТО величина иррациональная. Чем больше он надувает щёки, тем больше ограничений и запретов на нас накладывают со стороны ВТО. Поскольку ВТО это не про справедливость. ВТО- это инструмент большого капитала для того, чтобы держать остальные страны и структуры  в стойле их правил. Которые (правила) во первых составлены ими самими,  во вторых составлены для их доминирования и в третьих, если они начинают проигрывать из за соблюдения другими этих правил, они их с лёгкостью переписывают в свою пользу.
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14 час.
НН
Надежда Никитина
Вы правы. Россия ничего и не потеряет, кроме этого &quot;товарища&quot;.
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10 час.

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