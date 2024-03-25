Постпред при ВТО: Россия ничего не выиграет от выхода из организации

Андрей Шишинов

Единственный, кто точно что-то потеряет при выходе России из ВТО- это постпред. Потеряет хлебное место, где к тому-же ничего не надо делать. А его "влияние" в ВТО величина иррациональная. Чем больше он надувает щёки, тем больше ограничений и запретов на нас накладывают со стороны ВТО. Поскольку ВТО это не про справедливость. ВТО- это инструмент большого капитала для того, чтобы держать остальные страны и структуры в стойле их правил. Которые (правила) во первых составлены ими самими, во вторых составлены для их доминирования и в третьих, если они начинают проигрывать из за соблюдения другими этих правил, они их с лёгкостью переписывают в свою пользу.