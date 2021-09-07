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Пронько: Россия может не собирать налоги, а доплачивать

Пронько: Россия может не собирать налоги, а доплачивать

Финляндия может стать первой страной в мире, где будет введён отрицательный подоходный налог для граждан.

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саша дмитренко
вот проведут финики эксперимент,,,тогда и посмотрим
Валентин Поляков
По заголовку можно подумать, что Пронько свихнулся, но нет: это финны развлекаются! Впрочем, Путин уже вернул налоги некоторым предпринимателям, пострадавшим от мер против пандемии...
Александр Дементьев
А как же иначе? Вдруг родимые обеднеют и несколькими миллиардерами в России станет меньше
Валентин Поляков
Отвечаю. Налоги возвращены самозанятым гражданам, а среди них миллиардеров нет...

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