Время узнать правду!Пронько: Россия может не собирать налоги, а доплачивать Финляндия может стать первой страной в мире, где будет введён отрицательный подоходный налог для граждан.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьсаша дмитренковот проведут финики эксперимент,,,тогда и посмотримВалентин ПоляковПо заголовку можно подумать, что Пронько свихнулся, но нет: это финны развлекаются! Впрочем, Путин уже вернул налоги некоторым предпринимателям, пострадавшим от мер против пандемии...Александр ДементьевА как же иначе? Вдруг родимые обеднеют и несколькими миллиардерами в России станет меньшеВалентин ПоляковОтвечаю. Налоги возвращены самозанятым гражданам, а среди них миллиардеров нет...Комментировать
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