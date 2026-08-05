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Газета.ру

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Праздников назвал действия партии "Яблоко" саботажем избирательного процесса

Праздников назвал действия партии "Яблоко" саботажем избирательного процесса

Не все политические партии России ведут борьбу честно. Об этом по итогам жеребьевки по распределению мест политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы заявил председатель "Партии пенсионеров" Эрик Праздников.

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