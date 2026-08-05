Праздников назвал действия партии "Яблоко" саботажем избирательного процесса

Не все политические партии России ведут борьбу честно. Об этом по итогам жеребьевки по распределению мест политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы заявил председатель "Партии пенсионеров" Эрик Праздников.
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