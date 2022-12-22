Психолог Тимофеенко посоветовала не нагружать детей учебой во время каникул

Во время новогодних каникул дети должны полноценно отдохнуть. Руководитель направления психологической помощи подросткам образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко рассказала, как организовать учебный процесс детей на каникулах.
Во время новогодних каникул дети должны полноценно отдохнуть. Руководитель направления психологической помощи подросткам образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко рассказала, как организовать учебный процесс детей на каникулах.
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