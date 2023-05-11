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"Что с вами?": Болезненно исхудавшая Андрейченко напугала фанатов

"Что с вами?": Болезненно исхудавшая Андрейченко напугала фанатов

Жизнь у звезды фильма "Мэри Поппинс, до свидания" была богата на испытания: пристрастие к алкоголю, длительное лечение, тяжелый разрыв с мужем после 21-летнего брака.

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