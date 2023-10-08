В МО России сообщили о двух отраженных атаках ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии смогли отразить две атаки штурмовых групп 42-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад украинских бойцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии