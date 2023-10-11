Сафонов, Салтыков, Севикян, Мансилья и Рахманович претендуют на приз лучшему игроку сентября в РПЛ

На награду лучшему футболисту прошлого месяца претендуют Брайан Мансилья из «Оренбурга» (4 матча, 2 гола, 2 ассиста), Амар Рахманович из «Крыльев» (4 матча, 2 гола, 2 ассиста), Никита Салтыков из «Крыльяв» (4 матча, 2 гола, 1 ассист), Эдгар Севикян из «Пари НН» (4 матча, 2 гола), Матвей Сафонов из «Краснодара» (4 матча, 3 сухих).
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