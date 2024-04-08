Любопытные журналисты собрали цитаты и фрагменты выступлений Дедушки Байдена перед разными диаспорами США и в итоге, обнаружили следующие подробности биографии Сонного Джо: Джо Байден (цитата): «как и вы пуэрториканец, потому что с детства рос в пуэрто-риканской общине».
Дедушка Байден-хамелеон и флюгер?
Комментарии
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Natalija Osminina
Недоработка спичмейкеров. Надо указать.
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5 час.
Бендер Задунайский
Да уж , действительно дедушка Деменций .
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4 час.
Александр Градобоев
Не дай бог приедет на Укролэнд, то вспомнит и про детство с Бандэрой.
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3 час.
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