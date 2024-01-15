В Германии заговорили о войне с Россией: главное за сутки

МОСКВА, 15 января, ФедералПресс. В Германии начали готовиться к войне с Россией, в Великобритании не исключили новые удары по йеменским хуситам, а власти Курской области сообщили о ракетной атаке на регион.
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