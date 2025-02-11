Власти решили строить в поселке Петрово под Гурьевском очистные сооружения

Построить очистные сооружения в поселке Петрово Гурьевского муниципального округа Калининградской области намерено построить государственное предприятие Калининградской области «Водоканал» (областной водоканал), сообщил глава округа Сергей Подольский 11 февраля в ходе прямой линии в соцсети «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии