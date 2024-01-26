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Эксперты «Ceny Avto»: седан ЗАЗ-968 считался самым небезопасным автомобилем

Эксперты «Ceny Avto»: седан ЗАЗ-968 считался самым небезопасным автомобилем

В 1971 году на автомобильный рынок Советского Союза вышел двухдверный седан ЗАЗ-968. За короткое время своего производства, эта модель смогла оставить значительный след в истории отечественного автомобилестроения.

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