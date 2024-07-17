"Выбрал — жрать!": Петербуржцы бойкотируют выступление "испуганного патриота" Реввы перед детьми

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Комментарии
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владимир рябченко
😜
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10 час.
Ирина Трифонова
А где власти Питера? покрывают это дерьмо
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7 час.
Людмила Лиханова
И СНОВА ПИТЕР. СКОЛЬКО МОЖНО? БЕГЛОВ И ВСЯКИХ ПОДОНКОВ ПРИВЕЧАЕТ И МИГРАНТОВ ДЮЖЕ ЛЮБИТ. ДОКОЛЕ ???!!! НЕУЖЕЛИ НЕКОМУ ДОВЕРИТЬ ТАКОЙ ВАЖНЫЙ ГОРОД? НЕУЖЕЛИ МИР СОШЕЛСЯ НА БЕГЛОВЕ?
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3 час.

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