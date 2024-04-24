Специи индийского производства могут провоцировать рак

О серьезной угрозе здоровью, которую могут нести в себе специи двух брендов из южноазиатской республики, предупреждает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие сообщение одного из тамошних телеканалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии