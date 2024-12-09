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Агент Закарян заявил, что по сравнению с другими видами спорта фигуристы очень бедные

Агент Закарян заявил, что по сравнению с другими видами спорта фигуристы очень бедные

Спортивный агент Ари Закарян высказался о заработках в фигурном катании. «Я верю, что этот спорт должен быть таким спортом, где дети тратят свою жизнь, родители тратят все деньги, разводятся, переезжают в другие города во имя результата… Но во имя чего?» — цитирует агента «Чемпионат».

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